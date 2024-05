Madonna record a Copacabana: oltre un milione di persone al suo concerto

Più di un milione e mezzo di persone hanno invaso ieri la spiaggia brasiliana di Copacabana per il concerto gratuito di Madonna , tappa finale del suo tour mondiale 'Celebration'. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito. La folla sulla sabbia e lungo il viale di fronte all'oceano attorno alla famosa spiaggia di Rio de Janeiro si estendeva per diversi isolati: secondo le stime delle autorità, 1,6 milioni di persone hanno assistito al concerto. Molti sono arrivati diverse ora prima - o addirittura giorni - dell'inizio del concerto per assicurarsi un posto il più vicino possibile al mega palco da oltre 800 metri quadrati. Altri si sono goduti lo spettacolo dal mare, a bordo di decine di barche all'ancora; altri ancora dai balconi dei palazzi di fronte al mare. I vigili del fuoco hanno spruzzato acqua prima del concerto, quando la temperatura ha supato i 30 gradi Celsius, per rinfrescare i fan vicino al palco della regina del pop, e bottiglie d'acqua sono state distribuite gratuitamente. Durante lo spettacolo a tarda sera la temperature è scesa intorno ai 27 gradi. Madonna, 65 anni, ha eseguito canzoni come 'Like a Prayer', 'Vogue' ed 'Express Yourself' per oltre due ore dalle 22:45 (le 3:45 di domenica in Italia) in conclusione del tour dei suoi più grandi successi iniziato alla fine dell 'anno scorso.