Rocca di Neto, annullato il concerto di un cantante neomelodico. La questura: «Inneggia ai boss». Ecco chi è

È stato annullato il concerto del cantante neomelodico Salvatore Benincasa in programma domani 4 maggio in piazza Govanni Paolo II a Rocca di Neto, il suo paese natale, in provincia di Crotone, nell'ambito dei festeggiamenti civili e religiosi in onore della Madonna delle Setteporte. La decisione - come riporta il Quotidiano del Sud - è stata presa dal comitato di cittadini che organizza la festa dedicata alla Patrona su input del questore di Crotone Marco Giambra. Il questore - riporta il giornale - «aveva invitato gli organizzatori a riflettere sull'opportunità di inserire in una cornice religiosa e istituzionale il discusso cantante i cui testi simpatizzano con i disvalori legati al mondo criminale e inneggiano ai boss».

Chi è Salvatore Benincasa

Di Salvatore Benincasa, riferisce sempre il Quotidiano della Calabria, si parla «in una scheda informativa di “sole” 46 pagine sulla sua posizione, essendo egli imputato per occultamento di fucili semiautomatici con l'aggravante mafiosa nel processo contro la cosca Comito-Corigliano di Rocca di Neto, quella che - aggiunge - ha perfino attirato i sospetti dell'Fbi perché i tentacoli si allungavano fino a New York».