Lunedì 25 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Il prossimo 25 settembre gli italiani tornano alle urne per le elezioni politiche. Tante le novità: la prima è che il nuovo parlamento sarà composto da 600 tra deputati e senatori (e non più 945) a seguito della riforma costituzionale. Si voterà con il Rosatellum che prevede che il 61% dei posti in parlamento (366) vengano assegnati con sistema proporzionale e il 37% (222) con sistema maggioritario uninominale. Il rimanente 2% (12) è destinato al voto dall’estero. Altra novità è legata al fatto che la riduzione del parlamentari ha cambiato la geografia dei vari collegi elettorali, con una sostanziale modifica del numero dei collegi stessi e dei relativi confini. Una delle realtà più “toccata” è proprio Rieti e la sua provincia. Rieti e tutta la provincia per quel che riguarda la Camera dei deputati farà parte della Circoscrizione Lazio 2 alla quale sono assegnati 12 seggi di cui 5 uninominali. E’ una circoscrizione costituita dai territori delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone, nonché 36 comuni della città metropolitana di Roma Capitale. In particolare dei 5 collegi uninominali Rieti sarà nel numero 2, in un collegio che interessa il territorio delle province di Rieti e Viterbo e della città metropolitana di Roma Capitale, per un totale di 115 comuni, collocati orientativamente nella parte nord est della regione. Appartengono a questa aggregazione elettorale tutti i 73 comuni della provincia, compreso Rieti. Vi sono poi i restanti 12 comuni della provincia di Viterbo non inclusi nel collegio 1, tra i quali si segnala Civita Castellana ed infine 30 comuni della città metropolitana romana, tra i quali Monterotondo e Fiano Romano. Nella circoscrizione sono stati costituiti poi 2 collegi elettorali plurinominali e Rieti è nel numero uno composto integralmente dal territorio delle provincie di Viterbo e Rieti e parte di quello della città metropolitana di Roma Capitale.

Per il Senato il numero dei Senatori nel Lazio si riduce da 10 a 6 nei Collegi uninominali e da 18 a 12 nei collegi plurinominali. Nella regione sono costituiti 6 collegi elettorali uninominali. Il collegio 1 (Viterbo) aggrega un totale di 169 comuni, di cui tutti quelli delle province di Viterbo (60) e Rieti (73) e 36 comuni a nord della città metropolitana di Roma capitale. Nella regione sono poi costituiti 2 collegi elettorali plurinominali. Quello che riguarda il Reatino è il numero 2 che aggrega per intero le provincie di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, più i restanti comuni della città metropolitana di Roma Capitale che non sono nel collegio numero uno.