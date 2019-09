PRIMO TEMPO

GOL DEL RIETI

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Potenza

Arbitro

RIETI - Il Rieti va a caccia dei primi punti stagionali. Alla quinta di campionato del girone C gli amarantocelesti ricevono il Potenza, che invece ha già ottenuto 3 vittorie.41'-. Numero di Beleck sulla trequarti, pallone per Marcheggiani che lascia partire una sassata di destro sotto la traversa34'- Il Rieti prova a rispondere: azione ben orchestrata dagli amarantocelesti e chiusa da un sinistro di Tirelli parato a mani aperte da Ioime29'- Calcio di punizione di Dettori diretto in porta, pallone toccato dalla barriera che finisce in corner26'- Ora il Potenza preme. Altra conclusione, stavolta di Coppola, pallone debole che sfila sul fondo23'- Pallone ribattuto al limite dell'area di rigore del Rieti, conclusione di prima di Arcidiacono, blocca Lazzari centralmente18'- Potenza che ci prova con un calcio di punizione tagliato in area da Emerson, libera il Rieti12'- Il RIeti si fa vedere sugli sviluppi di un calcio di punizione da sinistra: pallone smanacciato da Iome, sulla respinta sinistro debole di Guiebre10'- Gara senza sussulti ed emozioni finora allo Scopigno. Squadre ordinate in campo3'- Inizio di gara buono per il Rieti, ordinato con il 4-4-2 schierato da Mariani. Bella palla di Tirelli, oggi capitano, per l'inserimento di Tiraferri, chiuso dalla difesa1'- Iniziata la gara allo Scopingo. Rieti per la prima volta in maglia amarantoceleste, risponde il Potenza in completo gialloIn campo la miglior difesa del girone, quella dei potentini, con un solo gol subito, contro la peggiore, quella del Rieti, che di reti ne ha subite 13. Non c'è Gigli in difesa, influenzato, al suo posto Granata. Nel 4-4-2 scelto da Mariani c'è posto per tutti gli esterni in rosa, Esposito e Tirelli a destra, Zanchi e Guiebre a sinistra, coppia di centrocampo formata da Zampa e Tirelli, davanti Beleck-Marcheggiani. Il Potenza di Raffaele va verso un 3-4-3 classico, adattabile anche ad un 3-5-2.: Lazzari, Esposito, Aquilanti, Granata, Zanchi; Tiraferri, Zampa, Tirelli, Guiebre; Beleck, Marcheggiani. All. Mariani: Iome; Sales, Giosa, Emerson; Viteritti, Ricci, Dettori, Panico; Coppola, Arcidiacono, Murano. All. Raffaele: Marini di Trieste