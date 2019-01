© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - “Passano gli anni, i mesi e se li conti anche i minuti” recita uno dei versi del brano “Il Giudice”. Quello che però sembra non passare mai col tempo, è l’affetto che gli italiani mostrano per Fabrizio De Andrè, anche a 20 anni dalla sua scomparsa. In questi giorni più che mai, Faber viene omaggiato con concerti, spettacoli ed eventi di ogni genere. Anche Rieti si unisce al coro, grazie all’associazione “Spazio Popolare”, che oggi (Domenica 13 gennaio) alle 17.30 proietterà “Fabrizio De Andrè – Principe Libero” nella sede in Via Della Verdura 36.Un appuntamento imperdibile per i numerosissimi fans, che potranno così riscoprire una fiction tutta italiana e di indiscusso valore, grazie anche al talento di Luca Marinelli nelle vesti di De Andrè, e alla maestria del regista Luca Facchini.«La scelta di proiettare questo film nasce dall’importanza degli insegnamenti dati da Faber nel corso della sua carriera - affermano gli esponenti di Spazio Popolare - In un momento storico in cui l’emarginazione sociale cresce e si diffonde a macchia d’olio, è fondamentale far sentire la voce di De Andrè, che oggi avrebbe ancora molte storie da raccontare con la tagliente premura di sempre».Con queste premesse l’associazione reatina offre l’ennesimo spunto di riflessione, grazie ad un nuovo cineforum che segue, tra gli altri, quello dedicato a Stefano Cucchi e che certamente non lascerà indifferenti gli spettatori.