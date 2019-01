Premio De Andrè, semifinali a Casa Siae di Sanremo

Ultimo aggiornamento: 16:00

Proseguono le fasi di selezione per accedere alla finale del Premio Fabrizio De Andrè. Dal 6 al 9 febbraio presso Casa Siae, in Piazza Colombo a Sanremo, si terranno le semifinali della sezione musica della XVII edizione del Premio. Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming. Patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De Andrè, il Premio è realizzato grazie al contributo di Dori Ghezzi (Presidente della Giuria) e di Luisa Melis (direzione artistica), è organizzato da iCompany e verrà presentato da Gianmaurizio Foderaro.I 24 i semifinalisti in gara si esibiranno durante i pomeriggi di Casa Siae con 2 brani a testa. Di seguito il Calendario: Mercoledì 6 febbraio Andrea Forciniti Giorgio Stammati Apice Luciano Nardozza Zerella Organico Ridotto - Giovedì 7 febbraio: Simone Cicconi Franz Giovi Simone Rocchi Giuliano Crupi Gabriele De Rosa Chiara White - Venerdì 8 febbraio: Gerardo Tango Andrea Caracciolo Francesco Guarino Irene Dolzani Damiano Giuseppe Rodà Giulia Ventisette. Sabato 9 febbraio: Giulia Pratelli Levia Marta Iacoponi Iza & Sara Diego Carè Michele Tiso Tra i 24 semifinalisti verranno poi scelti 12 artisti che accederanno alla finale nazionale del Premio, che si terrà il 6 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma.