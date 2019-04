© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Quella di oggi, venerdì 12 aprile, è certamente una data cerchiata in rosso sul calendario di molti reatini. Mancano solo poche ore allo spettacolo degli Hotel Supramonte, band riconosciuta ufficialmente dalla "Fondazione De Andrè", in scena questa sera al Teatro Flavio. Una data importante, in cui i pezzi di Faber rivivranno nell'atmosfera magica del teatro, grazie alle reinterpretazione realizzata con una vasta gamma di strumenti e sonorità. Dopo le esibizioni a Roma, Grosseto, Terni, Perugia, Viterbo, gli Hotel Supramonte fanno tappa a Rieti, per ripercorrere la carriera del cantautore genovese attraverso i suoi brani più importanti, a vent'anni dalla sua scomparsa.Ultimi biglietti per un evento da non perdere, nella magica cornice del Teatro Falvio, questa sera a partire dalle 21.00Hotel Supramonte: Luca Cionco (voce), Edoardo Fabretti (batteria, percussioni), Glauco Fantini (basso, cori), Massi Pioppi (pianoforte, corti), Antonello Pacioni (chitarra, mandolino, bouzouki), Serena Di Meo (violino, cori), Fiandro Famiani (fisarmonica), Simone Temporali (tastiere, moog, flauto, chitarra, cori), Daniela Di Renzo (voce).