Narni, una serata solidale al Manini dedicata a Fabrizio De Andrè

Narni- Appuntamento il 4 febbraio alle ore 21.15 al teatro Manini di Narni con lo spettacolo dedicato a Fabrizio De Andrè, ‘Storia di un impiegato’, realizzato con l' obiettivo di raccogliere fondi in favore dell’Associazione lotta contro il cancro – Narni. Sul palco del ‘Manini0’ saliranno dieci musicisti del gruppo ‘Amico fragile’ e gli attori dell’associazione Vicolo Belvedere Narni, per la prima volta insieme. Non sarà solo un concerto musicale ma anche uno spettacolo di prosa, in un viaggio originale e introspettivo che gira attorno alla musica di Nicola Piovani e alle parole dei testi del grande cantautore genovese. Aprirà la serata il tema musicale di ‘Storia di un impiegato’ che diventa uno spettacolo teatrale, una storia sospesa, una riflessione profonda e incalzante sui temi della società, della giustizia, del conflitto tra generazioni, del giusto e l’ingiusto, della verità verosimile, per cercare di capire cosa resta oggi del maggio francese e degli ideali del ’68 che l’album ha immortalato nei gesti solitari e insensati del bombarolo. Si proseguirà con i classici di Fabrizio de Andrè come ‘La canzone di Marinella’, ‘Bocca di rosa’, ‘Un giudice’, ‘Via del Campo’ e tanti altri ancora. L’evento è patrocinato dal Comune di Narni, dal Comune di Terni e dalla Fondazione Fabrizio De Andrè onlus.