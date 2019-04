© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A settembre si terrà a Genova il grande concerto tributo per Fabrizio, che non eravamo riusciti a fare a gennaio». Lo ha rivelato, durante la conferenza stampa di lancio di(Sony Music), l’album con il quale la nuova scena italiana, da Motta a Lo Stato Sociale, da Vasco Brondi a I Ministri, da Colapesce a The Zen Circus, rende omaggio a De André a vent’anni dalla scomparsa. «Naturalmente ci sarà spazio anche per chi fra loro vorrà partecipare» aggiunge Dori Ghezzi, che ancora non può svelare nè la data del concerto «che finalmente abbiamo individuato», nè gli artisti che saranno sul palco.«Il progetto è di farne anche un docufilm, vorremmo realizzare qualcosa che possa circolare - spiega a margine della conferenza stampa- e ci saranno anche nomi internazionali». Era un progetto «che stavamo preparando per l’11 gennaio con la Rai e Fazio che poi non si è potuto fare. Avevamo già sentito alcuni artisti stranieri, ora cominciamo a riconvocarli per questa data a settembre». Sono confermati il coinvolgimento di Fazio e della Rai? «Di Fazio sicuramente, poi Rai o chi vorrà, adesso vediamo. Al tributo fatto a Genova nel 2000 non c’era nessuna televisione eppure è stata una cosa clamorosa lo stesso. Noi comunque lo filmiamo».