di Giacomo Cavoli

RIETI - Presentata questa mattina, al teatro Flavio Vespasiano, la sesta edizione del Rieti Danza Estate in programma dal 29 giugno al 1 luglio. Organizzato dalla Dance Art Production & Events in collaborazione con gli assessorati comunali di Cultura e Turismo e il sostegno economico della Fondazione Varrone e Fondazione Flavio Vespasiano, il Rieti Danza Estate - prosecuzione estiva del Premio Internazionale di Danza - porterà in città, in tre giorni, ben 510 danzatori divisi fra concorso e stage, più gli accompagnatori al seguito, calcolando così un movimento di oltre 700 persone.



A presentare il Rieti Danza Estate, al Flavio Vespasiano, l'assessore alla Cultura Gianfranco Formichetti, il direttore artistico Piero Fasciolo e la coordinatrice artistica Luna Ronchi. Coordinatore generale del Rieti Danza Estate, Simone Lolli.



A presiedere la giuria dei docenti del concorso e dello stage, Bella Ratchinskaja-docente di tecnica classica e repertorio presso Ballettakademie Staatsoper di Vienna. Insieme a lei, Lucia Geppi, maitre de Ballet internazionale, Gerardo Porcelluzzi, docente presso la Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma, Arturo Cannistrà-Registra, coreografo già solista in Aterballetto e Maggio Musicale Fiorentino, Gustavo Ramirez Sansano, direttore artistico Proyecto Titoyaya di Valencia ed Eduardo Zuniga, danzatore e coreografo freelance.



Domenica 1 luglio, alle 18, il tradizionale Gala conclusivo.

Mercoled├Č 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:17



