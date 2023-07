Sabato 8 Luglio 2023, 10:40

RIETI - Colazione al cubo, nella pasticceria dei fratelli Napoleone. Seguendo le nuove tendenze dell'alta pasticceria che stanno spopolando soprattutto su Instagram, sono arrivati anche a Rieti i cornetti cubici. Una sperimentazione partita giovedì scorso, con tanti clienti stupiti da una creazione decisamente originale composta nei vassoi del mattino.

I cornetti a forma di cubo

Un'idea che rientra nell'ottica "quadrata" che la pasticceria artigianale sta sviluppando negli ultimi anni. ll panettone di Napoleone “RI-QUADRO” è infatti entrato tra i finalisti dei premi speciali "Il Miglior Lievitato al cubo" dell’edizione 2023 del “Panettone Day”, importante contest che si svolge ogni anno a Milano.

Una forma innovativa per il più classico dei panettoni, che ha già attirato l’attenzione di molti. Nella stessa ottica stanno andando in questi giorni i cornetti: «Per ora è un esperimento, stiamo testando l'interesse dei clienti - spiega Domenico Napoleone - ma ci sono già parecchie richieste. L'impasto è lo stesso dei cornetti classici, ma cambiando la forma anche il gusto ne risente». Quel che è certo, è che come le angurie giapponesi, la disposizione dei cubi risulta più facile da impilare e gestire nel banco e nei vassoi, seppur più complicata a livello di lavorazione. Ma anche le abitudini dei reatini sono dure da cambiare, vedremo.