Roma, chiude per sempre lo storico cornettaio di via Barletta: «Addio con il cuore pesante, grazie per i 40 anni di dolcezze»

“Il cornettaio della notte di Via Barletta, chiude dopo 40 anni di attività. L’istituzione dolce-salata del quartiere Prati, dove i cornetti costavano 0,50 centesimi”. E’ di ieri mattina la notizia, pubblicata sulla pagina fb di Dolce Maniera. Da mercoledì scorso il piccolo laboratorio, punto vendita in via Barletta ha chiuso per fine locazione. Commozione e dispiacere, arricchiti da ricordi giovanili, danno la cifra di quanto questo luogo sia stato punto di riferimento nel quartiere per i residenti, apprezzato dai turisti, raggiunto dai fuori zona per i prezzi vantaggiosi che applicava, non solo ai cornetti, ma anche a torte, focacce, arancine e dolci di ogni genere. C’era sempre la fila in Via Barletta 27, aperto h24, si accedeva attraverso una piccola porta bassa e una volta entrati una scala scendeva verso il bancone, colmo di bontà di ogni genere. La tradizione del cornetto caldo di notte prende slancio negli anni ‘80, quando scoppia il boom delle discoteche e la febbre del sabato sera. I ragazzi dopo una notte in pista, cercavono il conforto di una colazione calda alle 4 di mattina, prima di andare a nanna.

Lo fanno anche oggi e non solo i ragazzi.

Roma, chiude lo storico Franchi in via Cola di Rienzo: è la fine di un'epoca

Sulla loro pagina fb avvisano i clienti così: «Ci scusiamo per il poco preavviso, anche noi pensavamo di avere più tempo… ma con il cuore pesante vi comunichiamo che dopo 40 anni di dolcezze la nostra attività chiude causa fine locazione. Questo è un passo difficile, non solo per noi che abbiamo sempre lavorato con amore ma anche per voi che in tutti questi anni siete stati fedelissimi. Vi ringraziamo di averci fatto entrare nelle vostre case, festeggiare i vostri cari, fatto crescere i vostri figli dal battesimo alla laurea, ne siamo onorati! Per ora ci separiamo ma abbiamo intenzione di tornare e per tenerci in contatto, se volete potete inviarci un’e-mail a info@dolcemaniera.it”..."