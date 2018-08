Trastevere, falso forno vende pizze e cornetti congelati come freschi, scatta multa di 10mila euro

Altro che pizzette e cornetti freschi: era tutta roba congelata quella venduta a Trastevere in un forno che di tale aveva solo l'insegna. Denuncia per frode in commercio, sequestro di 60 kg di alimenti e sanzioni per oltre 10.000 euro.



Questo l'esito di un intervento in un forno nel quartiere di Trastevere, eseguito stamane dagli agenti del Reparto della Polizia Amministrativa del I Gruppo Trevi. Il titolare aveva allestito una vera e propria sala per la somministrazione di cibi e bevande con 22 posti a sedere, nonostante avesse solo una licenza da laboratorio, facendo credere, inoltre, che i prodotti appena sfornati fossero di propria produzione mentre pizze, cornetti e dolci erano per la maggior parte prodotti industriali e congelati all'origine.



Durante i controlli, gli operanti non hanno trovato alcun laboratorio nel retro del locale e l'esercente non ha potuto fare altro che ammettere la verità: «La roba la prendo già fatta». E così sono scattati i sigilli ai congelatori, dove si trovavano i prodotti già confezionati, venduti come freschi. Circa 60 kg la quantità di alimenti surgelati posti sotto sequestro. Oltre alla denuncia per frode in commercio, nei suoi confronti elevate sanzioni per molteplici illeciti: violazioni delle norme igienico sanitarie, mancanza dei cartelli e degli avvisi relativi agli allergeni e svolgimento di attività di somministrazione senza regolare titolo autorizzativo. Sono state informate l'Autorità Giudiziaria e la ASL per gli ulteriori accertamenti di competenza.

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA