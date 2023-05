Martedì 9 Maggio 2023, 00:10

RIETI - Talmente stupito che ha voluto postare la sua giornata “familiare” a Rivodutri, il ministro della Difesa Guido Crosetto. Una personalità tutt’altro che nuova, per la verità, tra i clienti del ristorante stellato “La Trota” della famiglia Serva, ma stavolta il ministro ha approfittato anche per una visita nei dintorni, fno alle sorgenti di Santa Susanna. «Ho scoperto un luogo da fiaba: mai vista un’acqua così trasparente in un torrente. E tenete conto che non ci sono filtri e non sono bravo a fare foto o filmati», le sue parole rimbalzate sul web.

Crosetto frequenta da anni il ristorante di Maurizio e Sandro Serva, del quale da buongustaio apprezza non solo le specialità culinarie, ma anche l’ospitalità discreta dei titolari che accolgono il ministro ormai come un amico.

Il percorso. Dopo pranzo, passeggiata fino alle vicine sorgenti per gustare le bellezze naturali del territorio, accompagnato dai titolari del ristorante e raggiunto dal sindaco di Rivodutri, Michele Paniconi. «È stato molto cortese e confidenziale, abbiamo parlato un po’ della bellezza dei nostri luoghi - afferma il primo cittadino. - Mi ha raccontato di un’esperienza comune, anche lui è stato sindaco di un paese di circa duemila abitanti. Non posso che essere felice delle parole che il ministro ha usato pubblicamente per elogiare il territorio, per noi è motivo di orgoglio e di richiamo mediatico attorno alla sorgente di Santa Susanna». L’amministrazione ha richiamato sui propri social la visita di Crosetto: «Da amministratori siamo fermamente convinti che per rilanciare l’economia del territorio sia fondamentale sostenere e promuovere le bellezze naturalistiche, storiche e gastronomiche, perché esse rappresentano un unicum e delle eccellenze di livello nazionale. Quindi non possiamo che essere felici per la pubblicità ricevuta. Auspichiamo che il ministro torni a trovarci, magari per approfondire la conoscenza delle altre peculiarità di Rivodutri, come il Faggio di San Francesco o la Porta Alchemica. Come speriamo che le persone che hanno conosciuto Rivodutri tramite la promozione social del ministro, vengano di persona a trovarci».