Crosetto: «Aumento delle spese per la difesa non esprime una cultura bellicistica»

«Esprimo un po’ di rammarico per i contenuti dell’interrogazione che è abbastanza strumentale perché rappresenta l’aumento delle spese per la difesa quale espressione di una cultura bellicistica, in maniera un po’ distorta e dettata da qualche pregiudizio ideologico che associa l’aumento le spese per la difesa e la sicurezza e la difesa al mero concetto di costo, e non a quello di valore, di investimento in pace e stabilità», la risposta del ministro della Difesa Crosetto all’interrogazione di Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra nel corso del Question Time alla Camera.

/ Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievJakhnagiev