L'ultracycler reatino Cristian Bianchetti vince Ultrabiking Sardiniauna, una delle gare più dure nel panorama europeo

RIETI - L'ultracycler reatino Cristian Bianchetti vince una delle gare unsupported più dure nel panorama europeo; Ultrabiking Sardinia partita il 13 ottobre da Alghero, 790 km con 13.500 mt di dislivello da pedalare senza nessuna assistenza esterna.

Una gara tesissima con 48 avversari giunti da 12 nazioni per immergersi in un'avventura in un territorio incontaminato come la Sardegna. 30 ore e 58 minuti il tempo finale con una media impressionante di 26 km/h.



Soddisfazione per il Di Gioia Cycling Team che piazza al secondo posto anche l'altro atleta, Campione Europeo, Daniele Dellini. Terzo posto per lo spagnolo Xavier Burgos che lotta con i 2 italiani fino alla fine. Regola il resto del gruppo dopo 2 ore Omar Di Felice seguito da Auriemma e Hartmann.



«Un risultato voluto, mirato e pensato da un anno, finalizzato e preparato ultimamente con l'everesting di Greccio e la vittoria alla Time Trial 24 ore di Treviso a settembre, se vuoi, puoi!! Deduca per tutti i sognatori».