Rieti, corso per sommelier in Sabina

RIETI - Un corso di avvicinamento al vino, curato dal sommelier Angelo Giarrusso, per imparare a riconoscere, apprezzare e scegliere un buon vino. Inizia a Toffia un percorso in 4 lezioni dalla vigna al calice, attraverso le diverse tecniche di degustazione. Sintomo di come stanno cambiando le tendenze, in Sabina ormai il bere consapevole, saper apprezzare e riconoscere prodotti di qualità, essere formati sulle peculiarità dell’enogastronomia è un fenomeno che sta dilagando sempre più.La prima lezione del corso di avvicinamento al vino è in programma il prossimo primo marzo: dalla vigna al bicchiere, come nasce il vino. La chimica del vino, struttura del vino. Come si valuta un vino, tecniche di degustazione visiva, metodo classico, come nascono le bollicine, tecniche di servizio e temperature. La seconda lezione 8 marzo Lumi di naso,verterà sulle tecniche di degustazione olfattiva, odore, profumo, bouquet, differenze, percezione e memoria. Si andrà poi al 15 marzo con la terza lezione: la bocca, dove risiede il gusto, tecniche di degustazione, distillati di vino. Infine il 22 marzo le degustazioni di vini in abbinamento con il cibo. Il corso si articola su lezioni di due ore, nei venerdì di marzo, dalle 17.30 alle 19.30 e si svolge presso il B&B Monte degli Elci in via Farense, 33 a Toffia. Info: Claudia 347/4747012 oppure Angelo 373/7446480.