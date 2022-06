Nuovo corso di laurea, Sinibaldi: «Grande soddisfazione, frutto di impegno importante»

RIETI - Questa mattina, 17 giugno, nella sede di Palazzo Aluffi, il Sindaco Daniele Sinibaldi ha partecipato alla presentazione del nuovo corso di laurea in Ingegneria dell'innovazione tecnologica per l'edilizia che partirà dal mese di settembre a Rieti.

«È una grande soddisfazione partecipare, come prima conferenza stampa da Sindaco, alla presentazione di un nuovo corso di laurea - dichiara Daniele Sinibaldi - Abbiamo lavorato duramente negli anni scorsi per rafforzare la presenza universitaria a Rieti tramite la Sabina Universitas e gli atenei di Sapienza e Tuscia. Rilanciare l'offerta formativa a Rieti è una priorità e, dopo l'inaugurazione di Palazzo Aluffi, oggi vediamo nascere nuovi corsi ai quali se ne aggiungeranno altri in futuro. L'Università e in generale la formazione sono uno dei temi centrali sui quali lavoreremo per concretizzare la strategia complessiva finalizzata a creare occasioni ed opportunità per le nuove generazioni sul territorio di Rieti».