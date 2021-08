Rieti corsaro, Nuova Florida ko: 2-1. In gol Tirelli e Scalon. Boccolini: «Fatti passi in avanti»

Mercoledì 25 Agosto 2021, 19:50

RIETI - Con due gol a cavallo tra la fine del primo e tempo e l'inizio del secondo, il Rieti s'impone 2-1 ad Ardea contro il Nuova Florida, nell'allenamento congiunto disputato oggi, 25 agosto al "Mazzucchi".

La cronaca

Il Rieti proposto da Alessandro Boccolini in avvio è, per dieci undicesimi, lo stesso di sabato scorso eccezion fatta per l'innesto di Ricci al posto di Cerroni sulla linea di difesa. Ma il 3-5-2 sembra funzionare ancora e, dopo una prima parte di gara particolarmente equilibrata, ecco il gol di capitan Tirelli a pochi istanti dalla fine del primo tempo, direttamente dagli sviluppi di un calcio di punizione. In avvio di ripresa, il raddoppio di Scalon che mette il risultato al sicuro. Nel finale la rete di Tamburlani, che di testa, su corner di Capparella, supera l'estremo difensore amarantoceleste. Prossimo impegno, per il Rieti, il test di domenica a Tivoli (ore 17) contro la formazione locale, poi il 2 settembre derby coi BF Sport a Terminillo, causa indisponibilità del "Gudini" per la concomitanza con la 29esima edizione della Scopigno Cup.

Le dichiarazioni

«Buon pomeriggio d’allenamento insieme alla formazione del Team Nuova Florida, una buona squadra - commenta il mister Alessandro Boccolini. Abbiamo fatto passi in avanti rispetto all’allenamento congiunto con il Montespaccato e lo dimostra anche il risultato finale della partitella. Sono contento che i ragazzi abbiano risposto in maniera positiva ai pesanti carichi di lavoro degli ultimi giorni, aumentando la condizione fisica per arrivare preparati alle partite ufficiali».