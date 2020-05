RIETI - Potranno lavorare dalle 7 alle 22, 7 giorni su 7, festivi compresi, gli operatori del settore benessere.

La conferma arriva nel primo giorno di riapertura delle loro attività, dopo che il Comune di Rieti aveva assicurato il massimo impegno, per dar seguito alle richieste degli acconciatori aderenti a Confartigianato Benessere.

Una rappresentanza aveva incontrato, l’8 maggio nella sala consiliare del Comune di Rieti, il sindaco Antonio Cicchetti e il suo vice Sinibaldi, chiedendo una riapertura immediata, un aiuto nel contrasto della piaga del lavoro nero e orari più flessibili. «Come avevamo assicurato - commenta Sinibaldi - manteniamo gli impegni presi. L'ordinanza sarà in vigore fino al 30 settembre, per agevolare la fase di ripartenza».



Ultimo aggiornamento: 18:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA