RIETI - Grazie al lavoro degli uffici delle Attività produttive, sono state autorizzate oltre 30 domande inoltrate da ristoranti, pub, bar e attività artigianali, in vari quartieri della Città di Rieti, per la dislocazione di dehors, tavoli, sedie e gazebo su suolo pubblico e privato, in concomitanza con l’avvio della cosiddetta “Fase2”.

«Nonostante sia il Dpcm, sia l’ordinanza della Regione Lazio siano arrivate soltanto nel fine settimana, il Comune di Rieti, grazie all’impegno straordinario dei dipendenti anche nel weekend appena trascorso, è stato in grado di rilasciare le autorizzazioni a tempo di record alle attività della Città che avevano presentato la richiesta corredata da tutta la documentazione necessaria prima di domenica 17 maggio – dichiara il Vicesindaco e assessore alle attività produttive, Daniele Sinibaldi – Non era un risultato scontato e per questo ringrazio chi si è impegnato per redigere le istruttorie e i pareri di competenza e ribadisco alle attività commerciali locali tutto il nostro sostegno e la nostra vicinanza. Siamo a lavoro sulle richieste pervenute da ieri per fare in modo che entro il prossimo fine settimana tutte le attività richiedenti siano in condizione di poter svolgere la somministrazione all’esterno dei loro esercizi. Ripartiamo insieme, consapevoli delle difficoltà, ma con la convinzione di poter affrontare la crisi economica insieme ai cittadini e agli imprenditori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA