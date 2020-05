RIETI - Il Comune di Rieti riattiverà la zona a traffico limitato in centro storico.

A confermarlo, stamane, è stato il vicensindaco e assessore alle Attività Produttive Daniele Sinibaldi, nel corso della video-commissione congiunta Urbanistica-Statuto e Regolamenti, durante la quale Sinibaldi ha annunciato che l'amministrazione sta lavorando alla possibilità che la ztl parta nelle prossime settimane e potrebbe terminare, secondo le prime intenzioni, il 30 settembre, riguardando via Garibaldi (dal tratto del teatro Flavio Vespasiano fino a piazza Vittorio Emanuele II) e lungo via della Verdura, per favorire l'ampliamento e l'installazione dei dehors delle attività commerciali al fine di contrastare la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria.

Secondo quanto spiegato da Sinibaldi, nelle vie interessate la ztl potrebbe entrare in vigore a partire dalle 18 di ogni giorno, durando per tutto l'arco della notte.

