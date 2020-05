RIETI - Si amplia il team delle imprese di Conflavoro Pmi Rieti. «Il presidente Roberto Rinaldi ha messo a segno un altro colpo che vede Alessandro Triventi classe '69 esperto e attivo commerciante del Reatino nel settore ittico responsabile del settore commercio della provincia Rieti».

Triventi afferma: «Sono orgoglioso di far parte di questa grande famiglia e sono pronto a dare tutto me stesso per essere voce attiva al settore oggi sempre piu’ in difficoltà, proprio poco fa abbiamo organizzato con una zoom con servizio di orientamento in questa difficile fase 2 che vede il distanziamento sociale e l’incertezza del momento un macigno per molti imprenditori».

«Abbiamo messo in atto una serie di protocolli per garantire alle nostre aziende di essere free covid».

