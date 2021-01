Coronavirus: quattro decessi, 43 nuovi positivi e in 41 sono guariti

RIETI - Coronavirus: All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 43 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (12) – Antrodoco (1) – Cantalice (2) – Cittaducale (2) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (5) – Montebuono (1) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (4) – Rocca Sinibalda (6) – Torricella in Sabina (6).

Si registrano 41 nuovi guariti

(15) Rieti – (1) Borgo Velino – (1) Borgorose – (2) Cittaducale – (1) Contigliano – (6) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Magliano Sabina – (1) Mompeo – (1) Montebuono – (1) Montopoli in Sabina – (1) Morro Reatino – (1) Poggio Nativo – (2) Posta – (3) Scandriglia – (1) Stimigliano – (1) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 270.

Numero totale tamponi: 40.163.

Si registrano quattro decessi: un uomo di 73 anni (ospedale Roma), una donna di 86 anni (reparti Covid OGP Rieti), una donna di 84 anni (reparti Covid OGP Rieti), una donna di 96 anni (reparti Covid OGP Rieti).

Totale positivi in provincia di Rieti: 1101.

