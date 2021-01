Il servizio di diagnostica addominale attivato anche a Leonessa, S. Elpidio e Antrodoco

RIETI - Da questo mese i Poliambulatori distrettuali di Leonessa, S. Elpidio e Antrodoco ampliano i propri servizi grazie all’attivazione della diagnostica ecografica addominale per lo studio degli organi: fegato, colecisti, vie biliari, reni, pancreas, milza, aorta, vescica e organi genitali interni. Il nuovo servizio, che affiancherà l’ecografia internistica già attiva presso il Distretto 1 di Rieti e il Pass di Amatrice, garantirà una distribuzione capillare dell’importante servizio diagnostico su tutto il territorio della provincia di Rieti.

Con l’attivazione del nuovo servizio, la Asl di Rieti amplia ulteriormente l’offerta sanitaria, raggiungendo anche i territori più lontani e isolati. Nonostante l’emergenza Covid-19, massima è l’attenzione dell’Azienda alla cura e alla prevenzione delle altre patologie. L’emergenza coronavirus non ha infatti ridotto o sospeso l’esecuzione degli esami di diagnostica che presso l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti vengono eseguiti in totale sicurezza: tutti gli ambienti sono costantemente sanificati, è rispettato il distanziamento sociale, tutto il personale sanitario è sottoposto a sorveglianza sanitaria così da proteggere sé stesso e gli altri. Ricordiamo che nel caso in cui si decida di non presentarsi ad un appuntamento, si raccomanda di disdire quanto prima la prenotazione, in modo da favorire il riutilizzo dei posti per i cittadini già in lista di attesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA