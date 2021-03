Coronavirus: due decessi, 59 nuovi positivi e 44 guariti

RIETI - Coronavirus: Si registrano due decessi: un uomo di 58 anni (Terapia Intensiva OGP Rieti), un uomo di 78 anni (reparti Covid OGP Rieti).

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 59 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (23) – Antrodoco (1) – Belmonte in Sabina (1) – Castel S. Angelo (2) – Castel Nuovo di Farfa (2) - Cittaducale (4) – Contigliano (2) – Fara in Sabina (3) – Fiamignano (2) – Mompeo (1) – Monte S. Giovanni (1) – Petrella Salto (1) – Poggio Catino (4) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (3) – Selci (1) – Toffia (6) – Vacone (1).

Si registrano 44 nuovi guariti

(15) Rieti – (1) Antrodoco – (8) Borgorose – (1) Cantalice – (1) Cittaducale – (1) Contigliano – (3) Fara in sabina – (1) Monte S. Giovanni – (3) Pescorocchiano – (5) Poggio Moiano – (1) Rivodutri – (2) Scandriglia – (1) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 308

Numero totale tamponi eseguiti: 62.827.

Totale positivi in provincia di Rieti: 945.

