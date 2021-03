19 Marzo 2021

di Raffaella Di Claudio









RIETI - Sono rimasti uno accanto all’altro fino alla fine, mano nella mano, pur senza potersi toccare. E quando il papà Danilo, 92 anni, ha mollato la presa, spegnendosi nelle prime ore del mattino, il pomeriggio, come per non lasciarlo andare via solo, è venuto a mancare il figlio Fernando, 58 anni. Se ne sono andati insieme quando la provincia di Rieti e l’Italia tutta si sono fermate per celebrare la giornata in memoria delle vittime del Covid, diventando inconsapevoli simboli del dolore e dell’impotenza generati da una pandemia ancora senza fine. Danilo Casali, pensionato, e Fernando, autista Atac, vivevano a Tarano, dove erano nati e cresciuti. Sorriso pieno e occhi azzurri, chi li conosceva, li ricorda uniti da un legale simbiotico, lo stesso che il Covid ha spezzato nel giro di poche settimane. Dopo essersi ammalati, erano stati trasferiti nel reparto di Terapia intensiva del de Lellis. Giorni di cure e preghiere dai familiari, che per giorni sono rimasti appesi agli aggiornamenti sanitari che giungevano dal nosocomio. La notizia della morte di Danilo si è diffusa nella tarda mattinata di ieri quando i parenti hanno comunicato la data della funzione funebre, organizzata all’aperto, domani alle 14.30 nel cimitero di Tarano. Fernando è deceduto dopo le ore 17. L’informazione della sua scomparsa è arrivata su una comunità già provata dal lutto del papà. Fernando, conosciuto in molti centri della Bassa Sabina, lascia il figlio Cristian che su facebook, pubblicando due fotografie che lo ritraggono con il padre, lo ha salutato con un toccante messaggio: «Sei e sarai per sempre la stella più luminosa che brillerà per sempre dentro di me. Fai buon viaggio e proteggimi, come hai sempre fatto, anche da lassù. Ti amo papo mio». Nelle prossime ore verrà comunicata la data dell’estremo saluto al 58enne.

Nella giornata nazionale in onore delle persone scomparse a causa del virus, salgono così a 252 le vittime reatine, per le quali ieri tutta la provincia si è fermata.