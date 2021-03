Coronavirus: altri 60 contagi a fronte di 29 guariti. C'è un altro decesso, il numero 251 dall'inizio della pandemia

RIETI - Coronvirus: sessanta nuovi positivi a fronte di 29 guariti. C'è anche un decesso, il numero 251 dall'inizio dalla pandemia.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 60 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (14) – Antrodoco (1) – Borgorose (1) – Casaprota (1) – Cittaducale (2) – Cottanello (1) – Fara in Sabina (15) – Fiamignano (2) – Forano (4) – Petrella Salto (3) – Poggio Bustone (1) – Poggio Catino (2) – Poggio Nativo (3) – Selci (4) – Stimigliano (1) – Tarano (1) – Toffia (3) – Torricella in Sabina (1).

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, AstraZeneca: attesa per il via libera ma crescono i dubbiosi RIETI Coronavirus: i nuovi positivi sono 53 e 41 i guariti. Nessun decesso RIETI Asl su sospensione AstraZeneca: «Restiamo in attesa, ma pronti...

Si registrano 29 nuovi guariti: (5) Rieti – (1) Amatrice - (1) Belmonte in Sabina – (2) Cittaducale – (1) Contigliano – (9) Fara in Sabina – (1) Leonessa – (1) Magliano Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (1) Montopoli in Sabina – (2) Pescorocchiano – (1) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (2) Scandriglia.

Numero tamponi eseguiti: 312. Numero totale tamponi eseguiti: 62.519.

Si registra un decesso: un uomo di 92 anni (reparti Covid OGP Rieti).

Totale positivi in provincia di Rieti: 932.

© RIPRODUZIONE RISERVATA