Coronavirus, addio al professor Delio Felice Antonini

RIETI - Si è spento all’età di 64 anni il professor Delio Felice Antonini. Era ricoverato, positivo al Covid, presso il Reparto di Terapia intensiva del De Lellis di Rieti. Originario di Selci in Sabina, il professor Antonini aveva insegnato all’Istituto Agrario di Forano e poi anche a Cittaducale. Era stato presidente della Banda Musicale Comunale di Selci, dove aveva suonato per anni, presidente della Pro loco e impegnato nel sociale come volontario della Croce Rossa a Vescovio di Torri in Sabina e recentemente anche nel coro parrocchiale.

Il sindaco

Commosso il ricordo del sindaco di Selci, Egisto Colamedici, il paese dove viveva Delio Antonini con la famiglia. “Ricordo di Delio la sua umanità – dice il sindaco- il suo essere presente e attivo in ogni circostanza. Persona di grande spessore, uno di quei personaggi storici che la comunità non dimenticherà mai. Una gran bella persona”.

Il ricordo

Il Comune di Selci dalla pagina istituzionale ricorda così il professor Antonini. “L' Amministrazione Comunale si stringe insieme a tutta la comunità selciana, al dolore della famiglia Antonini, per la scomparsa di Delio, un grande uomo ed un grande esempio per tutta la nostra comunità. Lo ricorderemo tutti con grande affetto. Le nostre sentite condoglianze alla famiglia”.

I funerali di Delio Felice Antonini si svolgeranno a Selci giovedì prossimo alle 15.

