RIETI - Coronavirus. Buoni spesa Comune di Rieti: iniziata la distribuzione grazie alla collaborazione della Protezione Civile.

L’assessore ai servizi sociali, Giovanna Palomba, e l’assessore alla Protezione Civile, Onorina Domeniconi, comunicano che, grazie alla collaborazione tra gli uffici dei Servizi sociali e la Protezione Civile, è iniziata, in linea con i tempi annunciati e tra i primi Comuni del territorio, la distribuzione delle card prepagate per i buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica in corso.

A seguito del grande impegno profuso dagli assistenti sociali del Comune di Rieti per l’esame delle numerose domande pervenute (ad oggi circa 700), è iniziata la distribuzione delle card che è stata affidata alle associazioni di volontariato del Gruppo Comunale e della Croce Rossa Italia – Comitato di Rieti, coordinate dal Centro Operativo Comunale. La consegna sta avvenendo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Si ricorda, infine, che le domande possono essere presentate online sul sito https://buonispesa.sicare.it oppure telefonicamente chiamando il numero verde 800845620, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30.

Ultimo aggiornamento: 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA