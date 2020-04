RIETI - L'assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che, a partire da domani, 8 aprile, inizierà la distribuzione dei buoni spesa in favore delle famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica coronavirus-Codiv19. La distribuzione dei buoni proseguirà nei giorni successivi.

L'Amministrazione comunale di Rieti ha scelto di distribuire l'importo dei buoni spesa attraverso la consegna di card prepagate che potranno essere utilizzate presso tutti gli esercizi commerciali della Città. «Ringraziamo sentitamente i commercianti che si erano proposti fin dall'inizio per ricevere i buoni – dichiara l'assessore Palomba - ma abbiamo deciso di lasciare ai beneficiari la libertà di scegliere in autonomia l'esercizio in cui spendere i buoni».

Si ricorda, infine, che le domande possono essere presentate online al sito https://buonispesa.sicare.it oppure telefonicamente chiamando il numero verde 800845620, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30. In relazione ad alcune segnalazioni circa la funzionalità del numero verde, si evidenzia che in questi giorni si sta registrando una significativa quantità di telefonate che può talvolta determinare l'impossibilità di risposta o un'attesa più lunga della media. In tal caso, si consiglia di riprovare più volte e comunque, quando possibile, di privilegiare la modalità di presentazione online della domanda.

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA