Auguri in Gospel, per Santo Stefano a Rieti un concerto del Virginia State Gospel Choir

RIETI - La Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile arriva a Rieti e presenta un evento speciale per celebrare il periodo Natalizio. Il 26 dicembre, alle 11:30, presso la Chiesa di San Domenico a Rieti, assisteremo ad un concerto del Virginia State Gospel Choir.

Quest’anno, per la prima volta il Virginia State Gospel Choir, noto per la sua imponente presenza scenica e il suo altissimo livello musicale, formato da 30 elementi, arriva a Rieti. Fondato nel 1971, il coro è composto da giovani musicisti laureati alla Virginia University e da solisti di talento provenienti da vari ambienti musicali. Il coro ha raggiunto il successo internazionale nel 1992, quando James Holden ne è diventato il direttore artistico. Da allora, il coro ha tenuto concerti in tutti gli Stati Uniti e ha riscosso grande successo anche in Europa.

Sotto la guida di Perry Evans, un musicista d’eccezione che ha portato il coro a standard di qualità ancora più elevati, il Virginia State Gospel Choir propone uno spettacolo moderno e visivamente accattivante, pur mantenendo profonde radici nel gospel tradizionale.

Il loro repertorio è fortemente influenzato dalle sonorità afroamericane, rhythm&blues e soul, creando un’atmosfera che unisce spiritualità e ritmo, sentimento religioso e gioia di vivere senza dimenticare il senso più profondo della musica religiosa americana, che va oltre i contenuti puramente artistici e affonda le sue radici nella spiritualità del popolo afroamericano.

«Questo concerto è un’occasione unica per vivere un’esperienza musicale di alto livello e per celebrare il periodo natalizio in un’atmosfera di gioia e spiritualità. Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento speciale organizzato dalla Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, nell'ambito degli eventi Natalizi VIVIPARCHIDALAZIO». La partecipazione al concerto è a titolo gratuito.