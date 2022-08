In vista il consiglio comunale di Rieti, protagonista il bilancio

RIETI - Il presidente del consiglio comunale di Rieti, Claudio Valentini, ha convocato l’assise in seduta pubblica in prima convocazione, alle ore 9.30 del 29 agosto e in seconda convocazione alle 9.30 del 30 agosto con il seguente ordine del giorno:

Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021 ai sensidell'art. 227, D. Lgs. n. 267/2000

Linee programmatiche

Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, Comma 1, D.Lgs. N. 267/2000)

Nuove modalità procedurali e di calcolo per la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, nonché per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione degli immobili realizzati in edilizia residenziale pubblica: art. 31, commi 47, 48 e 49 bis della Legge 23 dicembre 1998 n.448. Novità introdotte dall'art. 10 quinquies ("disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica") del decreto legge 21 Marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge del 20 Maggio 2022, n. 51 come modificato dall'art. 37-ter del decreto-legge 30 Aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in Legge 29 Giugno 2022, n. 79 Relazione di Calcolo

Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2022

Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (Art. 11 D.Lgs. N. 118/2011)