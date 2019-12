Il Programma

RIETI - Musica d’autore domani sera nell’Abbazia di Farfa. Uno spettacolo che ripercorre quattrocento anni di Musica e di scrittura per archi, partendo dal Barocco fino a raggiungere il ’900. E’ il concerto “Nell’“Arco” di quattro secoli” che si terrà domenica 29 dicembre presso l’Abbazia di Farfa. A salire sul palcoscenico, in questa serata dedicata alla musica classica, l’Orchestra Fara Classica, diretta dal Maestro Francesco Lupi, ed il Coro Incanto. Due realtà che insieme ripercorreranno alcune delle principali tappe della storia, attraverso quattro opere rappresentative dei cambiamenti stilistici. Musiche che rappresentano alla perfezione un periodo storico e che, come sottolineato dal titolo, sono state scritte ad hoc per gli archi.Il concerto che aprirà la serata è tratto dall’Opera di Vivaldi intitolata“Il cimento dell'armonia e dell'inventione”, nota soprattutto per i primi quattro concerti conosciuti come le Quattro Stagioni, delle quali verrà eseguito L’Inverno. Subito dopo il barocco ci si inoltra nel periodo classico con una pietra miliare del grande Wolfgang Amadeus Mozart, del quale verrà eseguito il concerto/divertimento K 136 in RE magg. Il concerto, si differenzia dal resto della produzione di quel periodo storico per la mancanza dell’usuale linguaggio cameristico che caratterizzava i quartetti. Sarà poi la volta del periodo romantico con Edward Elgar, e la sua “Serenata per Archi”, (Op. 20) composizione che è a cavallo con il periodo moderno. L’ultima parte di questo excursus è Karl Jenkins la cui opera scelta si intitola “Palladio”, scritta nel 1996 ed utilizzata per la pubblicità di una nota marca di autovetture. Violino solista sarà Corrado Stocchi mentre le parti corali,che saranno proposte dai cori di Fara in Sabina “Coro InCanto” diretto da Francesco Lupi e Giorgio Paris, dal coro di Terni” San Francesco” Diretto da Maria Cristina Lucchetti e dal coro di Monterotondo “Nova ChoraleEretina” diretto da Franco Tinto sono: quelle di Mozart “Te Deum Laudamus” KV 141 per coro ed orchestra, Carl Orff “Il Racconto di Natale” per Coro Orchestra e voci recitanti e White Christmas per Coro ed Orchestra. In questo programma interverranno gli attori Veronica Di Giacobbe, Valentina Giuliani e Gregorio Maria Mattei che saranno le voci recitanti per il “Racconto Di Natale”. Il Concerto inizia alle 18.30 l’ingresso è gratuito.