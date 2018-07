di Alessandra Lancia

RIETI - Asili nido a rischio riapertura a settembre: vale per il Ciancarelli di viale Maraini e per il Cislaghi di Quattro Strade. «O il Comune si mette in paro con quello che ci deve, oppure ci penseremo due volte prima di riaprire», dice a Il Messaggero Domenico Crea, l’amministratore di Esperia, la srl romana che gestisce in concessione le strutture dal 2016. E’ di 240 mila euro l’arretrato che reclama Crea per fatture non pagate da novembre 2017; ma l’esposizione complessiva della società per i...