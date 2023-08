Giovedì 3 Agosto 2023, 11:24

Si è riunita ieri per la prima volta la commissione istruzione del Comune di Latina. «L'istruzione non ha colore politico» è stato questo il messaggio lanciato in apertura, e condiviso da tutti, dal presidente Giuseppe Coriddi che ha aggiunto: «Proprio per questo motivo mi auguro che la maggior parte dei provvedimenti che adotteremo saranno assunti con la totalità dei voti». Una linea condivisa da tutti i componenti, compresa l'opposizione: «È importante viaggiare tutti verso un'unica direzione - spiegano Dario Bellini e Floriana Coletta di Lbc - questa era solo la prima riunione e dunque dovremmo tornare al tavolo prima di settembre in modo da garantire un rientro in classe organizzato per tutti gli studenti». I lavori si sono svolti alla presenza dell'assessore Francesca Tesone e il dirigente al ramo Turriziani che hanno risposto alle domande dei componenti «che hanno dimostrato tutti spirito di collaborazione e unità per quello che è e deve restare lo spirito comune, il benessere sociale dei bambini», spiega Coriddi.

La commissione ha chiesto e ottenuto rassicurazioni in merito alla gara per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido di via Bachelet, via Budapest, via Aniene e via Gran Sasso d'Italia per il triennio 2023/26, alla gara del servizio di supporto alle attività didattiche ed ausiliarie per gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali paritarie per il triennio 2023/2026, in particolare in riferimento alla scuola San Marco , orfana quest'anno delle suore, e quella di Borgo Faiti - San Michele .

«Abbiamo chiesto all'assessore e al dirigente, di intraprendere ogni azione possibile per garantire a un numero sempre maggiore di utenti del servizio asili nido, la possibilità di un alleggerimento del costo delle rette per le famiglie interessate, mediante l'utilizzo di asili nidi convenzionati. Verranno pertanto interessati gli uffici finanziari per cercare di reperire le somme necessarie all'evasione del bisogno», spiega il presidente. I componenti della minoranza hanno chiesto anche una relazione in merito alle manutenzioni ordinarie nei plessi scolastici: «L'obiettivo- spiega Bellini - è fare in modo che l'ordinario non diventi straordinario, come ad esempio il taglio dell'erba».

«Ha chiesto anche rassicurazioni sulla mensa della scuola di via Quarto - spiega Coletta - e gli uffici pensano di poterla istallare per ottobre, cioè alla ripresa del servizio. Ci hanno assicurato che mancano solo gli allacci dunque è solo questione di poche settimane». «La commissione ha intenzione di supportare gli uffici sulle esigenze relative alla manutenzione necessarie dei plessi scolastici cercando di verificare un cronoprogramma degli interventi», spiega Coriddi. Alla prossima riunione è stato chiesto l'intervento del dirigente e dell'assessore alle manutenzioni.