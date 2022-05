“La Città in delibere”, l'11 maggio la presentazione del progetto di digitalizzazione di Comune e Archivio di Stato

RIETI - Sarà presentato mercoledì 11 maggio, alle ore 16, presso l’Archivio di Stato di Rieti il progetto di indicizzazione e digitalizzazione delle deliberazioni del Comune di Rieti del periodo compreso tra il 1861 e il 1926, facenti parte dell’Archivio Storico Comunale di Rieti.

La progettualità, ideata dal Comune di Rieti e realizzata con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei ed Archivi – Piano annuale 2021, L.R. 24/2029, prevede l’elaborazione di uno strumento di ricerca contenente le informazioni necessarie al reperimento degli atti, favorendo la consultazione e la conoscenza di una serie fondamentale per la storia cittadina in età post unitaria.

Il progetto di digitalizzazione, inoltre, consentirà una fruizione più agevole e la preservazione degli originali cartacei. Sono previste anche attività didattiche con le scuole, al fine di presentare tale importante iniziativa, per avvicinare gli studenti ad una parte importante della storia cittadina.

Alla conferenza in programma per mercoledì, durante la quale sarà illustrato il progetto, parteciperanno l’Assessore alla Cultura del Comune di Rieti, Gianfranco Formichetti, per l’Archivio di Stato di Rieti il Direttore, Alfredo Pasquetti, e Daniele Scopigno, e per la Biblioteca Comunale Paroniana Francesca Dominici.