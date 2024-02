Il ministro Sangiuliano a Rieti: «La nuova sede dell'Archivio di Stato sarà polo culturale»

RIETI - «Oggi diamo avvio a un progetto molto importante per Rieti e tutta la sua provincia. L'Archivio di Stato di Rieti è un luogo di memoria e di cultura e un punto di riferimento per la ricerca storica e per la conoscenza del nostro passato. Il suo trasferimento nell'ex filiale della Banca d'Italia rappresenta un segno tangibile dell'impegno del ministero della Cultura per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico italiano. La nuova sede nel centro storico non sarà, però, un mero deposito di documenti ma un centro culturale polifunzionale che, oltre a consentire di valorizzare al meglio questo tesoro fatto di preziose testimonianze cartacee della storia cittadina e del territorio reatino, punta a creare spazi pubblici per la cultura». Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, nel corso della consegna dell'immobile dell'ex filiale della Banca d'Italia cittadina alla Direzione generale Archivi del MiC.

«La rinascita dell’Archivio di Stato nella ex sede della Banca d’Italia a Rieti è un’ottima notizia.

Un progetto che mira a realizzare un polo culturale, aperto ai cittadini, che diventerà un punto di riferimento per la ricerca storica e per la conoscenza del nostro passato». Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio, Paolo Trancassini. «Ringrazio il ministro Sangiuliano per la sua attenzione alla città di Rieti e alla sua provincia e per il suo impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico italiano. Prosegue così il percorso di rilancio e sviluppo dei nostri territori» conclude.