L'Archivio di Stato di Rieti compie 70 anni: il 14 giugno conferenza e mostra

RIETI - Una storia lunga 70 anni. È quella dell’Archivio di Stato di Rieti che mercoledì 14 giugno, alle ore 16 nella sede di viale Ludovico Canali 7, celebrerà il proprio anniversario di istituzione, avvenuta nel giugno 1953, promuovendo iniziative che vedono il patrocinio della sezione laziale dell’Associazione nazionale archivistica italiana (Anai) e la collaborazione dell’Archivio Luce Cinecittà e dell’Associazione storica per la Sabina.

La giornata si aprirà con una conferenza dal titolo “Tra storia e futuro, i 70 anni dell’Archivio di Stato di Rieti”, nel corso della quale interverranno Sabrina Mingarelli, direttore del servizio II della Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura e Raffaele Pittella, docente di Archivistica all’Università degli Studi di Roma Tre. A seguire, verrà inaugurata la mostra documentaria, a cura di Alfredo Pasquetti e Daniele Scopigno, intitolata “Il bello dell’utile, il mondo degli archivi raccontato dagli archivi reatini”.

La conferenza sarà dedicata a una riflessione sulla realtà archivistica passata e odierna, nonché sulle sfide che si presentano all’orizzonte della professione e dell’Amministrazione archivistica. Gli interventi previsti affronteranno, inoltre, il tema dell’importanza della memoria o, meglio, delle memorie restituite dalla consultazione dei documenti, per promuoverne l’utilizzo non solo nella prospettiva della ricerca storica.

La mostra documentaria, come suggerisce il titolo, evidenzierà il carattere di utilità degli archivi, la cui bellezza non va colta tanto in chiave estetizzante, ma nella loro accessibilità e nella loro capacità di attestare e testimoniare.

Saranno esposti inventari, indici, titolari e carteggi risalenti a varie epoche e prodotti da amministrazioni pubbliche e da privati e si darà spazio anche a testimonianze dell’uso politico degli archivi o a fattispecie particolari come quelle degli archivi riservati e desecretati. Tutte le carte esposte sono state sottoposte a interventi da parte del laboratorio di restauro dell’Istituto, che ne ha curato anche il montaggio insieme ai tecnici del settore della cartotecnica.

Arricchirà ulteriormente le celebrazioni il lavoro prodotto all’interno del “Pcto/Progetto didattico in Archivio” portato avanti in collaborazione con l’Archivio Luce Cinecittà nell’ambito de L’Officina di Didattica Luce in Sabina. Saranno esposte le realizzazioni della classe III S-A del liceo scientifico opzione scienze applicate dell’Iis “Rosatelli” e della classe V B, sezione grafica, del liceo artistico Calcagnadoro – Iis “Elena principessa di Napoli” dal titolo “Erbario di famiglia”, frutto di un laboratorio di studio, analisi tematico-visuale e riuso critico e creativo incentrato sulla porzione fotografica dell’archivio della famiglia Vincentini, conservato dall’Archivio di Stato di Rieti.

La mostra sarà aperta fino al 14 luglio nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 16,30; martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 14,30. L’ingresso è gratuito.