Terni, il trIbuto al compositore Casagrande nel chiostro di palazzo Mazzancolli

TERNI È palazzo Mazzancolli, sede dell’Archivio di Stato, il luogo scelto per il tributo al compositore Alessandro Casagrande, ternano, il cui lavoro è conservato proprio presso l’archivio. Collaborano per la realizzazione dell’evento, che si terrà l’8 settembre alle 21 nel tranquillo chiostro del palazzo, la Fondazione Alessandro Casagrande e il conservatorio Briccialdi; proprio da qui, infatti, vengono i due chitarristi che accompagneranno il pubblico in un’esperienza che unisce letteratura, musica, storia, arte. Kevin Scimia e David Paccara, infatti, eseguiranno cinque brani del maestro ternano, accompagnati dalla voce narrante di Danilo Paludi, che leggerà i versi del grande poeta Federico García Lorca che hanno ispirato quelle stesse note. Dirigono i maestri Emiliano Castiglioni e Ambra Vespasiani. Il componimento «Musica per cinque liriche di Federico García Lorca per due chitarre» è del 1959, quando fu eseguito per la prima volta presso al Camera di Commercio della città: fa quindi parte del patrimonio storico artistico del territorio.