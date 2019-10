Rieti, Cna davanti a tutti, ecco i premiati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La giornata dedicata alle adesioni del sistema “Cna Davanti a tutti” è stata un’occasione per chiamare a raccolta i territori, valutare il loro lavoro e condividere esperienze e risultati.Un premio ai risultati, ai progetti e alla visione del futuro. Tra le Cna premiate per i migliori risultati ottenuti la Cna di Rieti. A ritirare il premio, consegnato dalla Vice presiedente Stefania Milo, il Presidente Arnaldo Cesarini e la Direttrice Vincenza Bufacchi che lo hanno dedicato a tutte le collaboratrici e i collaboratori che con il loro lavoro e la loro dedizione hanno reso possibile il raggiungimento di questo risultato.Grande è stata la soddisfazione delle imprenditrici e degli imprenditori associati che hanno testimoniato il loro apprezzamento su tutti i social.«Siamo nati nel ‘900 in un mondo ben diverso da quello di oggi. Siamo in un mondo nuovo, dobbiamo creare un’organizzazione nuova e ci stiamo riuscendo», ha ricordato il segretario generale della Cna, Sergio Silvestrini.I territori sono stati i protagonisti, a testimonianza di una nuova stagione e a riprova del fatto che la crisi della rappresentanza è, se non superata, per buona parte alle spalle.Tutti i premiati del sistema Cna hanno sottolineato l’importanza di essere una squadra compatta che condivide strategie e obiettivi.