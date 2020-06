Rieti, i Reccapezzati portano in tour i colori della Sabina con meta Sarzana: «Viaggio affascinante»

RIETI – “Reccapezzati on Tour” sulle strade italiane, chilometro dopo chilometro, con i colori della Sabina e l’entusiasmo che da sempre accompagna le iniziative della Asd Nuova Ciclisti Forano. L’avventura attualmente “in corsa” (che poi non è un’avventura ma una prestazione sportiva basata su precisi allenamenti e adeguata preparazione atletica) è partita nei giorni scorsi alle ore quattro di mattina da Forano quando la formazione dei “Reccapezzati” formata da Marco Bernardinetti, Paolo Donati, Francesco Imperatori, Franco Di Venanzio e Nicola Campigli è salita in bicicletta per raggiungere Sarzana in provincia di La Spezia. Lo scopo di questa iniziativa è stato quello di poter rincontrare i propri amici liguri guidati da Simone Bernardini e tutto il clan di Bike Station di Sarzana dopo il lungo lookdown che li aveva tenuti distanti nei mesi scorsi.

«Un viaggio affascinante - sostengono i cinque protagonisti – durante il quale abbiamo attraversato gran parte dell’alto Lazio e tutta la Toscana, percorrendo 400 kilometri in mezzo alla natura incantata e ammirando il lago di Bolsena, la Val d’Orcia, le città di Siena e di Pisa, costeggiando infine le Alpi Apuane con le cave di marmo di Carrara per terminare nello splendido golfo di La Spezia. Altrettanto affascinante è stato pedalare alle prime luci dell'alba e al tramonto sul lungomare della Versilia. Una soddisfazione immensa per questo viaggio che per noi rappresenta l’amore per la bici, la terra e l'amicizia».



