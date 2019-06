© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cristian Bianchetti vince la Romagna Ultra Race categoria con supporto, una gara di Ultracycling di 550 km con 14.000 mt di dislivello. Preparata al Meglio dopo l'everesting dedicato a Lucio Battisti del 10 maggio, dove niente si lascia all'improvvisazione per non cadere in una profonda crisi fisica.La sfida vera era per il 1° ed il 2 giugno a Forli, la durezza del percorso e l'escursione termica tra la notte ed il giorno sono state le fatiche più dure da affrontare. La testa in questi casi è tutto supportata dalla Crew al seguito Con Agostino Bianchetti, Luca Masini ed Eloise Nania.Dalla Vittoria alla Adriatic Marathon (la gara più lunga d'Italia con 1200km e 7000 mt di dislivello) percorsa in 48 ore, a quella vinta lo scorso week end in 27 ore con il doppio del dislivello ma in metà chilometri «Quattro volte più dura direi! - afferma Bianchetti - Due esperienze agli estremi... il resto è nel mezzo gioia pura!"