Rieti, Governance Poll Sole 24 Ore: Cicchetti 68esimo in Italia, consenso in crescita (+ 1,7%) rispetto alle elezioni 2017

RIETI - La classifica “Governance Poll 2020” de Il Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci delle Città capoluogo di Provincia vede il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, 68esimo in Italia, in crescita di consenso, +1,7% rispetto ai voti ottenuti in occasione della sua elezione. Nel 2017, infatti, il consenso fu del 50,2% mentre oggi, per il Sole 24 Ore, Antonio Cicchetti può contare su un consenso del 51,9% tra i cittadini di Rieti.«Come noto, non sono un amante di queste classifiche ma il risultato della Governance Poll del Sole 24 Ore è motivo di soddisfazione, non solo personale ma di tutta la squadra di amministratori che ha preso le redini di una Città in difficoltà e sta cercando di risollevarla, faticosamente ma con un impegno eccezionale – dichiara il Sindaco Cicchetti – i cittadini erano consapevoli della condizione drammatica che stavamo vivendo, aggravata ora dalle conseguenze dell’epidemia di Coronavirus ma, evidentemente, hanno voluto premiare l’impegno, la presenza costante e l’amore per il territorio che stiamo dimostrando quotidianamente nell’azione amministrativa. C’è ancora molto da fare ma i reatini sanno che ce la stiamo mettendo tutta e lo faremo fino alla fine del mandato».