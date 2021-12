Dalla comunità islamica gli auguri a Rieti, Cicchetti: «Con tanti saluti ai funzionari europei che volevano cancellare la parola Natale»

RIETI - «Mentre alcune teste d’uovo della comunità europea raccomandano di non far riferimento al Natale per gli auguri, al fine di non offendere sensibilità religiose altrui, la comunità islamica di Rieti con molti bambini rende visita al Sindaco, al Prefetto e al Vescovo cantando l’Inno d’Italia e augurando buon Natale. Sicuramente il dialogo impostato a Rieti da oltre 20 anni sta dando i suoi frutti ma altrettanto sicuramente i grigi esponenti europei vivono fuori dalla realtà e operano alla luce di ingiustificati timori. La strada coraggiosa dell’integrazione nel rispetto delle reciproche tradizioni e dei rispettivi sentimenti religiosi va perseguita, pertanto, senza esitazione alcuna».

E’ quanto dichiara il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, al termine della visita odierna della comunità islamica reatina presso la Sala consiliare del Comune in occasione delle festività natalizie.