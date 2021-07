Lunedì 5 Luglio 2021, 11:41

RIETI - Classifica annuale de Il Sole 24 Ore sulla Governance Poll, il gradimento dei sindaci in 105 Comuni capoluogo in Italia.

Il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, nella graduatoria, è al 90esimo posto, a pari merito con altri primi cittadini, sui 107 monitorati. Scende del 2,2 per cento il consenso rispetto al giorno dell'elezione, da 50,2 per cento al 48 per cento. Nel Lazio, in graduatoria, dietro c'è la sindaca di Roma Virginia Raggi, davanti i sindaci di Viterbo, Frosinone e Latina.