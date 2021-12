Rigenerazione urbana, Rieti ottiene 20 milioni di euro. Cicchetti, Emili: «Il più grande finanziamento mai conseguito dalla Città»

RIETI - Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre l’Amministrazione comunale di Rieti ha ottenuto un altro finanziamento di 20 milioni di euro per realizzare ulteriori opere di rigenerazione urbana.

«Il 2021, dunque, si chiude con un’altra notizia straordinaria che premia anche stavolta i progetti elaborati dall’Assessorato ai Lavori pubblici ed all’Urbanistica del Comune di Rieti al fine di elevare la qualità del decoro urbano e di migliorare il tessuto sociale ed ambientale del nostro territorio – dichiarano il Sindaco Antonio Cicchetti e l’assessore Antonio Emili - Tale imponente lavoro ha avuto quale esito l’ammissione a finanziamento di tutte e tre le proposte avanzate dalla nostra Amministrazione, la quale, in tal modo, guadagna 15 milioni di euro per la riqualificazione dell’asse stradale di viale Matteucci e del quartiere di Città giardino, 2,5 milioni di euro per l’adeguamento degli edifici comunali ed ulteriori 2,5 milioni di euro per il completamento della palestra a servizio del campo di altura di Terminillo, in tal caso grazie anche all’impegno profuso dal Consigliere delegato Roberto Donati. Un risultato storico attraverso il quale l’Amministrazione Cicchetti supera se stessa ed eleva a 20 milioni di euro il primato dei finanziamenti pubblici ottenuti dal Comune di Rieti, già conquistato di recente con i 17 milioni di euro incamerati a beneficio delle diverse opere della “Qualità dell’abitare”. Grazie all’operato del Dirigente e degli altri addetti ai Lavori pubblici del Comune di Rieti, quindi, il valore delle nostre scelte aumenta sino a 37 milioni di euro il volume degli investimenti da riversare nel futuro della Città di Rieti, sulla via tracciata dalla riqualificazione, dalla messa in sicurezza e dal rilancio anche economico del nostro territorio».