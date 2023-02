Successo per l’edizione 2023 di CiaspolAmatrice: più di 60 partecipanti alla classica escursione

RIETI – La soffice neve ed una splendida giornata hanno permesso che si svolgesse l’edizione 2023 di CiaspolAmatrice, una classica escursione, ciaspole ai piedi, che da molti anni viene organizzata sull’altopiano di Cardito. Un percorso ad Anello ha permesso ai partecipanti, venuti ad Amatrice da Roma, Rieti ed Antrodoco, di ammirare il magnifico panorama dei Monti della Laga che proprio a Cardito si possono apprezzare in tutta la loro bellezza.

Una fila indiana colorata, con in testa i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile delle sezioni CAI di Amatrice “Lupi della Laga” e del Cai di Rieti, si è sviluppata lungo il percorso che da Cardito è giunta, ciaspole ai piedi, dapprima al rifugio “Le Serre” e poi nella pineta che sovrasta l’altopiano. Un percorso davvero unico che ha permesso di stare a contatto con la natura e goderne i benefici. Giornata di vero divertimento per i piccoli “Lupi” presenti in gran numero alla manifestazione.

Dapprima piuttosto incerti sulle ciaspole, dopo pochi minuti hanno preso confidenza con questo nuovo modo di camminare in montagna che gli ha permesso di non affondare nella neve fresca e affrontare brevi salite. Inoltre i piccoli hanno avuto modo di notare nella neve fresca varie orme di animali tra i quali il lupo, la lepre e la volpe. Emozione anche per i “grandi” che hanno partecipato alla giornata: per loro stupore e meraviglia nel ciaspolare in un ambiente così ameno ed incontaminato com’è quello dei Monti della Laga.

Alla fine dell’escursione il consueto terzo tempo offerto dalla Sezione Cai di Amatrice a base di formaggio, salame e, visto il periodo carnevalesco, anche le frappe hanno avuto il loro successo. Poi tutti a casa con negli occhi e nel cuore i meravigliosi scorci che ogni volta i Monti della Laga sanno regalare.