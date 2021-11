RIETI - La Polizia Municipale del Comune di Rieti informa che mercoledì 10 novembre, a seguito di specifica richiesta per lavori da eseguire su un edificio privato, saranno possibili chiusure temporanee al traffico veicolare in via della Verdura nella fascia oraria tra le 8 e le 15.

Sarà comunque garantito il traffico pedonale.