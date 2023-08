Domenica 13 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Due settimane fa, il traguardo dei 106 anni, compiuti lo scorso 30 luglio per la signora Paolina Vargiu, vedova Magnifici. Dopo la grande festa vissuta in famiglia e nella comunità amatriciana di residenza, una brutta avventura per la rottura del femore, per la quale è stata ricoverata al reparto di Ortopedia dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. La non facile decisione se effettuare l’operazione oppure no, alla fine la decisione affermativa e il finale che tutti si auguravano: l’operazione è perfettamente riuscita, per la felicità della diretta interessata e di tutti i familiari.

Il racconto. «Non ci voleva questo incidente - afferma Gabriella Magnifici, una delle tre figlie - però, fortunatamente, nonostante l’età, è andato tutto benissimo. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il reparto di Ortopedia: non è scontato trovare un personale sanitario così gentile e garbato, delicato anche nei modi di fare». Paolina Vargiu è una della non piccola schiera di ultracentenari che vivono nella provincia reatina: dati alla mano, è la terza attualmente per classe di età.

La decisione. Intervento delicatissimo, quello a cui la signora Paolina è stata sottoposta lo scorso giovedì, per il quale anche gli ortopedici risultavano preoccupati: «Tuttavia, il dottor Massimiliano Paolocci è rimasto molto soddisfatto del decorso e della riuscita dell’operazione - prosegue Gabriella. - Mamma aveva l’emoglobina un po’ bassa, le hanno fatto l’epidurale ed ora, compatibilmente con la sua età, sta benissimo».

Classe 1917, sarda d’origine, la signora Paolina abita a Sant’Angelo di Amatrice, dove da Ascoli Piceno si è ora trasferita la figlia Gabriella, per assisterla. Una tempra d’altri tempi la sua: ha avuto sei figli, tre maschi morti giovani e tre figlie che oggi l’accudiscono con amore. Dopo il terremoto del 2016, ora la brutta avventura del femore, superata con una grinta e con un’ottima ripresa post operatoria.

Dopo i festeggiamenti per il sui compleanno, la nonnina è stata “adottata” ed accudita anche dal personale del reparto diretto dal dottor Riccardo Mezzoprete, in attesa delle dimissioni che, se tutto procede bene, dovrebbero arrivare già nelle prossime 48 ore. «Sta benino, non ci lamentiamo e tra poco speriamo di riportarcela a casa - conclude la figlia. - Pare abbia superato anche questa avventura».

Sabrina Vecchi

